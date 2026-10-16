Sakarya Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'nın 16 Ekim Cuma 2026 tarihli hava durumu dikkat çekiyor. Sonbaharın etkileri hissediliyor. Bugün genel olarak serin bir hava hakim. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum sabah saatlerinde belirgin şekilde hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşin açmasıyla sıcaklık artacak. Ancak akşam saatlerinde hava serinlemesi bekleniyor. Bulutların artması ve nemli hava etkili olacak.

Sakarya'daki hava durumu, tarım yapanlar için önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar da dikkate almalı. Bugünkü hava, açık hava etkinlikleri için uygun görünse de akşam serinleşecek. Dışarıdaki planları olanlar kalın giysiler bulundurmalı. Hava durumunun değişken yapısı nedeniyle, sürekli kontrol etmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sakin geçecek. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklık 20 derecenin etrafında kalacak. Belirgin bir yağış beklenmiyor. Yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olabilir. Bu durum sıcaklık dalgalanmaları yaşanabileceği anlamına geliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar ihtimalleri göz önünde bulundurmalı.

Rüzgar da bugünkü hava durumunun önemli bir parçası. Hafif esinti gün içinde nemli havayı daha rahatsız edici yapabilir. Dış mekan aktiviteleri için dikkatli kıyafet seçimi yapmalısınız. Üşümemek için kat kat giyinmek akıllıca olacaktır.

Genel olarak, Sakarya'da hava durumu değişkenlik göstermekte. 16 Ekim Cuma günü ve sonraki günlerde hava şartlarını dikkate almak önemli. Hazırlığınızı yapmayı unutmayın. Sonbahar beklenmedik sürprizler getirebilir.