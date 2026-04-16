Sakarya Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe günü, Sakarya'da hava durumu parçalı bulutlu. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 5 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %56 civarında kalacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. 17 Nisan Cuma günü hava sıcaklıkları 18 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 18 Nisan Cumartesi günü daha serin bir hava olacak. Sıcaklıklar 14 ile 4 derece arasında değişecek. Şiddetli yağmurlar bekleniyor. 19 Nisan Pazar günü ise orta şiddette yağmur etkili olacaktır. Sıcaklıklar 13 ile 7 derece arasında seyredecek.

Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar seçilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere dikkat edilmelidir. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler için hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır. Planlarını buna göre ayarlamak gerekir.