Sakarya Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü, Sakarya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli kalacak. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 ile 17 derece arasında düşecek. Nem oranı %37 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 7 km olacak. Yağış beklenmiyor. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 31 derece civarında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklık 32 derece civarında olacak. 19 Temmuz Pazar günü ise hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 33 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik aralıklarıyla uyumludur.

Güzel havayı değerlendirmeniz için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra güneşin etkisi artabilir. Bu nedenle, güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Açık renkli kıyafetler rahatlık sağlar.

Sakarya'da önümüzdeki günler güzel hava ile geçecek. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, güneşin etkisinden korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.