HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca sıcaklıklar 13 ile 27 derece arasında değişip, güneşli ve ılıman bir atmosfer sağlıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık'ta biraz bulutlu, 19 Aralık'ta kısmen güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman. Yanınıza hafif ceket, güneş gözlüğü ve şapka almayı unutmayın.

Sakarya Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba. Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı var. Hava sıcaklıkları 13 ile 27 derece arasında değişecek. Sakarya'da hava güneşli ve ılıman olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü hava biraz daha bulutlu. Sıcaklıklar 14 ile -1 derece arasında olacak. 19 Aralık Cuma günüyse, hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 13 ile 0 derece arasında seyredecek. Hava durumu ılıman ve hafif bulutlu olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneşten faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka gibi aksesuarları unutmayın.

Sakarya'da 17 Aralık Çarşamba günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerinizi planlayın. Keyifli bir hafta geçirmek mümkün.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fuhuş operasyonunda 'SGK' detayı!Fuhuş operasyonunda 'SGK' detayı!
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayıMehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.