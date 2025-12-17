Sakarya Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba. Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı var. Hava sıcaklıkları 13 ile 27 derece arasında değişecek. Sakarya'da hava güneşli ve ılıman olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü hava biraz daha bulutlu. Sıcaklıklar 14 ile -1 derece arasında olacak. 19 Aralık Cuma günüyse, hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 13 ile 0 derece arasında seyredecek. Hava durumu ılıman ve hafif bulutlu olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneşten faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka gibi aksesuarları unutmayın.

Sakarya'da 17 Aralık Çarşamba günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerinizi planlayın. Keyifli bir hafta geçirmek mümkün.