Sakarya Hava Durumu! 17 Şubat Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da bugün hava durumu ılıman ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 19 dereceye ulaşırken, akşam 15 derece seviyelerine düşeceği tahmin ediliyor. Nem oranı %71 ile %73 arasında değişecek. Hafif yağışların etkili olduğu bu dönemde, dışarı çıkarken şemsiye almak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişkenlik gösterecek, bu nedenle hava koşullarına uygun giyinmek ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Simay Özmen

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu ılıman ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 15 derece seviyelerine düşmesi bekleniyor. Nem oranı %71 ile %73 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı saatte 12 km ile 14 km arasında olacak. Gün doğumu 07:50'de, gün batımı ise 18:34'te gerçekleşecek.

Bu sabah hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakimdir. Gündüz sıcaklık 19 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 12 derece civarında olması bekleniyor. Yağmurlu bir hava etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 12 derece civarına düşebilir. Yağış ihtimali artacaktır. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklık 14 derece civarına yükselebilir. Güneşli bir hava hakim olacaktır. 20 Şubat Cuma günü ise sıcaklık 19 derece civarına ulaşabilir. Güneşli bir hava beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. Ilıman hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Şapka kullanmak soğuk algınlığı riskini azaltabilir. Hava koşullarına uygun giyinerek Sakarya'da rahat bir gün geçirebilirsiniz.

