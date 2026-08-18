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Sakarya Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 34 dereceye yükselecek, akşam ise 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Ağustos'ta 32 derece, 20 Ağustos'ta yine 32 derece ve 21 Ağustos'ta ise 33 derece sıcaklık öngörülüyor. Sıcak hava koşullarında bol su içmek ve gölgede kalmak önem taşıyor.

Sakarya Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı, Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Sıcaklık, gün boyunca 34 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde ise 11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Sakarya'nın yaz havasını gösteriyor.

Sakarya'daki hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklıklar, gün boyunca 34 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 11 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde olacak. 19 Ağustos Çarşamba, hava sıcaklığı 32 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe, hava yine 32 derece civarında olacak. Güneşli bir hava görülecek. 21 Ağustos Cuma günü, sıcaklık 33 derece civarında seyredecek. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir seçenek. Bol su içmek de önemli bir önlem. Hafif kıyafetler giymek, sıcak havadan korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak da faydalıdır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcak hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmak gerekiyor. Gerekli önlemleri almak, sağlığı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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