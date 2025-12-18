Sakarya Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Sakarya'da hava durumu genellikle bulutlu ve puslu olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile -2 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 2.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:17'dir. Gün batımı ise 17:32 olarak hesaplandı.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Sisli ve puslu hava nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Sürücüler ve yayalar trafik kurallarına uymalıdır. Hızlarını hava koşullarına göre ayarlamalıdır. Nem oranının yüksek olması açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Bu nedenle uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, su tüketimine özen göstermek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde, 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 13 ile 0 derece arasında değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklığın 12 ile 4 derece arasında olması bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü ise sıcaklıkların 13 ile 4 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.