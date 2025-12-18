HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 18 Aralık 2025 tarihinde hava durumu genel olarak bulutlu ve puslu olacak. Sıcaklık 14 ile -2 derece arasında, nem oranı ise %78 civarında değişecek. Rüzgar hızı 2.4 km/saat olarak ölçülüyor. Görüş mesafesinin azalabileceği bu hava koşullarında sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 13 ile 0 derece arasında değişecek. Hava durumunu kontrol ederek plan yapmak önem taşımaktadır.

Sakarya Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Sakarya'da hava durumu genellikle bulutlu ve puslu olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 ile -2 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 2.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:17'dir. Gün batımı ise 17:32 olarak hesaplandı.

Bu tür hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Sisli ve puslu hava nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Sürücüler ve yayalar trafik kurallarına uymalıdır. Hızlarını hava koşullarına göre ayarlamalıdır. Nem oranının yüksek olması açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Bu nedenle uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, su tüketimine özen göstermek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde, 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 13 ile 0 derece arasında değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklığın 12 ile 4 derece arasında olması bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü ise sıcaklıkların 13 ile 4 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.