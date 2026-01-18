HABER

Sakarya Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 18 Ocak 2026 günü hava durumu, kış mevsiminin etkilerini gösterecek. Soğuk ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 0.4 derece olacakken, nem oranı %88 olarak tahmin ediliyor. 19 Ocak'ta dondurucu yağmur, 20 Ocak'ta az bulutlu bir hava bekleniyor. Sakarya'da yaşayanlar, soğuk hava koşullarında kalın giysiler ve kış lastikleri kullanmalı.

Sakarya Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Sakarya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Sakarya'da 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kış mevsiminin özelliklerini yansıtacak. Hava soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Yani Sakarya'da bugün hava soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak tanımlanabilir. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 0.4 derece olacak. Nem oranı %88 seviyesinde bekleniyor. Rüzgar hızı ise 3.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati ise 17:59 olarak hesaplandı.

İlerleyen günlerde hava durumu kış koşullarının süreceğini gösteriyor. 19 Ocak Pazartesi günü hafif dondurucu yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında seyredecek. 20 Ocak Salı günü ise az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklık -2 ile 5 derece arasında değişkenlik gösterecek. 21 Ocak Çarşamba günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar -1 ile 8 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Sakarya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Yolda seyahat ederken buzlanma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığı korumak açısından önem taşır. Gerekli önlemleri almak herkes için faydalı olacaktır.

