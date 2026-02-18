HABER

Sakarya Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 18 Şubat 2026 Çarşamba günü serin ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11-12 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 2-3 dereceye düşecek. Nem oranının yüksek olacağı bu günde, su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek önem arz ediyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek; 19 Şubat'ta daha sıcak bir hava hakim olacak. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba. Sakarya'da yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11-12 derece civarında. Gece ise sıcaklık 2-3 derece olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte 20 kilometreye kadar ulaşabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymeniz gerekiyor. Uygun ayakkabılar da giymek önem taşıyor. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Şubat Perşembe günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 15-16 dereceye kadar çıkacak. 20 Şubat Cuma günü hava güneşli olacak. O gün sıcaklıklar 20-21 derece civarında. 21 Şubat Cumartesi günü hava tekrar yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 12-13 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ilıman hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız gerektiğini unutmamalısınız.

