Sakarya Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık ise 1 dereceye kadar düşecek. Sabah saatlerinde 5 dereceyi bulacak hava, akşam saatlerinde 6 dereceye inecek. Nem oranı %56 ile %68 arasında değişecek. Planlarınızı yaparken sıcak havaya uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

Doğukan Akbayır

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 11 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 6 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 3 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 4 dereceye kadar inebilir. Hissedilen sıcaklık 1 derece civarında olacak. Nem oranı %56 ile %68 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 6 km/saat arasında bekleniyor. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı saati 17:33'tür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 5 ile 12 derece arasında değişecek. Hava genel olarak kapalı ve bulutlu olacak. 21 Aralık 2025 Pazar günü, sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında olacak. Hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. 22 Aralık 2025 Pazartesi günü, sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. O gün hava açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek çok önemlidir. Hava koşullarına uygun planlar yapmak da gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Nem oranının yüksek olması hava hissini soğuk hale getirebilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek de faydalı bir yöntemdir. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Ancak rüzgarın etkisi göz ardı edilmemelidir. Gün doğumu ve gün batımı saatlerini dikkate alarak gün ışığından faydalanabilirsiniz. Planlarınızı buna göre yapabilirsiniz.

