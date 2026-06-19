Sakarya Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16 ile 24 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Sakarya'da bugünkü hava durumu merak ediliyorsa, yanınıza şemsiye almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 20 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 14 ile 27 derece arasında olacak. 21 Haziran Pazar günü, hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 ile 29 derece arasında seyredecek. 22 Haziran Pazartesi günü de güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 29 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Planlar yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yanınıza uygun giysiler almanızda fayda var. Yağışlı havalar için gerekli eşyaları da unutmayın.