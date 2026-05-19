Sakarya Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mayıs 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık olacak. Rüzgar hızı 4,64 km/sa civarında olacak. Nem oranı ise %77 civarında seyredecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Çarşamba günü, 20 Mayıs 2026, hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Perşembe günü, 21 Mayıs 2026, hava sıcaklığı 19 derece civarında olacak. Orta şiddetli yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Cuma günü, 22 Mayıs 2026, hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Tekrar hafif yağışlı bir hava bekleniyor.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Hava durumunu düzenli olarak takip edin. Böylece planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.