Sakarya Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

19 Nisan 2026 Pazar günü, Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz hava sıcaklığının 16 derece civarında olması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecek. Pazartesi günü sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Kısmen güneşli bir gün olması bekleniyor. Salı günü hava bulutlanacak. Ancak sıcaklıklar yine 20 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmekte fayda var. Sakarya'da hava koşulları hızlı değişebilir. Güncel hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmek en doğru yoldur. Buna göre planlama yapmak gereklidir.