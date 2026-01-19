HABER

Sakarya Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve yağışlı bir seyir izleyecek. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde dondurucu yağmurlar ve yüksek nem oranı bekleniyor. Rüzgar 14 km/s hızla esecek. Önümüzdeki günler de değişken hava koşulları sunacak. 20 Ocak'ta güneş ara ara görünürken, 21 ve 22 Ocak'ta ise bulutlu hava ve yağışlar etkili olacak. Dikkatli olmak önemlidir.

Devrim Karadağ

Bugün 19 Ocak 2026 Pazartesi. Sakarya'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif dondurucu yağmurlar bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 14 km/s civarında esmesi tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18. Gün batımı saati ise 18:00.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Ocak Salı günü, bulutların arasından güneş ışıkları ara ara görünecek. Hava sıcaklıkları 6 ile -5 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü bulutlu bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklıklar 8 ile 1 derece arasında değişecek. 22 Ocak Perşembe günü yağmur ve çisenti bekleniyor. O gün sıcaklıklar 9 ile 2 derece arasında seyredecek.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacaklar için bu uyarı geçerlidir. Sakarya'da hava durumu genellikle değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Buna göre hazırlıklı olmak önem taşır.

