Sakarya Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da bugün güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında seyrederken, akşam saatlerinde 9 ile 10 dereceye düşmesi olası. Rüzgar, güney yönünden saatte 9 ile 11 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek; Cuma günü az bulutlu ve sıcak geçecekken, Cumartesi hafif yağmurlu, Pazar ise sıcak ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken ceket ve şemsiye bulundurmanız önerilir.

Seray Yalçın

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe günü. Sakarya'da hava genellikle güneşli ve ılıman. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise 9 ile 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızının saatte 9 ile 11 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %65 ile %69 arasında değişecek.

Sakarya'da güneşli bir gün geçirmek isteyenler için ideal koşullar var. Akşam sıcaklık düşecektir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Şubat Cuma günü hava az bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise 15 ile 16 derece olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 12 kilometreye ulaşacak.

21 Şubat Cumartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 ile 15 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise 9 ile 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 7 kilometre civarında olacak.

22 Şubat Pazar günü hava sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise 5 ile 6 derece olması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 7 kilometreye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önemlidir. Ayrıca, uygun kıyafetler giymeniz gerektiğini unutmamalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

