Sakarya Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, Sakarya'da hava durumu puslu ve güneşli bir gün olarak tahmin ediliyor. Gündüz hava sıcaklığı 12 - 13 derece civarında olacak. Gece sıcaklıklar ise 2 - 3 derece arasında seyredecek. Nem oranı %100 seviyelerinde. Rüzgar hızı 3 - 4 km/saat arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı saati ise 17:33'tür.

Sakarya'da sabah saatlerinde sisli bir hava koşulu hakim. Bu saatlerde yola çıkacakların dikkatli olmaları önemli. Görüş mesafesi düşük olabilir. Gün içinde hava sıcaklıkları 12 - 13 derece arasında olacak. Nem oranı da yine %100 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 3 - 4 km/saat civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Aralık Pazar günü sıcaklıklar 12 - 13 derece olacak. Nem oranı ise %78 seviyelerinde kalacak. 22 Aralık Pazartesi günü de aynı sıcaklıklar ve nem oranı tahmin ediliyor. 23 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 13 - 14 dereceye yükselebilir. Nem oranı %78 seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Sakarya'da sabah saatlerinde sisli bir hava söz konusu. Yola çıkacaklar, görüş mesafesini dikkate almalı. Nem oranı yüksek olduğu için astım ve alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olması önerilir. Dışarıda vakit geçirirken temkinli olmak önemli.

Sakarya'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü, havanın puslu ve güneşli olacağı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurarak gerekli önlemler alınmalıdır. Böylece sağlıklı ve güvenli bir gün geçirilebilir.