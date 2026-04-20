Sakarya Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 20 Nisan Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında ölçülecek. Gece sıcaklık ise 2 - 3 derece dolaylarında kalacak. Nem oranı gün boyunca %53 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden 4 km/s hızla esecek. Yağış beklenmiyor.

21 Nisan Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 21 - 22 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 10 - 11 derece civarında olacak. 22 Nisan Çarşamba günü hava daha da bulutlanacak. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 dereceye düşecek. Bu gün için hafif yağış ihtimali bulunuyor.

Bu dönemde hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekiyor. 22 Nisan'da beklenen hafif yağış için şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceği için kat kat giyinmek önemli. Gerektiğinde üst değiştirmek, vücut ısısını dengede tutmanıza yardımcı olur.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek gerekli. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmenize katkı sağlar.