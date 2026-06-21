Sakarya Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 21 Haziran 2026 Pazar. Sakarya'da hava genellikle güneşli. Parçalı bulutlar da var. Gündüz hava sıcaklığı 27-28 derece civarında olacak. Gece ise 12-14 derece arasında seyredecek. Yağış ihtimali %16. Hava genellikle kuru olacak.

Sakarya, Marmara ve Karadeniz geçiş iklimine sahip. Haziran ayının ortaları, ılık ve güzel hava koşullarını getirir. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 27-28 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 14-16 derece aralığında olacak. Yağış ihtimali aynı şekilde %16 olacak.

Bu güzel hava koşullarını en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri yapmak için harika bir dönem. Piknik yapabilir, açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Deniz veya havuz keyfi için de uygun bir zaman. Gündüzleri hafif giysiler tercih etmelisiniz. Akşamları ince bir ceket almak iyi bir fikir.

Sakarya'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güzel olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar var. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumunun devam etmesi bekleniyor.