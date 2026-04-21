Sakarya Hava Durumu! 21 Nisan Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Nisan 2026 Salı günü, Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 14 derece olacak. Gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 dereceye yükselecek. Bu saatlerde bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hafif yağışlı bir hava devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 6 kilometre olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde rüzgarın yönü kuzeye dönecek. Bu saatlerde hızı saatte 13 kilometreye çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgarın hızı saatte 14 kilometre olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Gece saatlerinde rüzgarın hızı saatte 7 kilometreye düşecek. Kuzey yönünden esmeye devam edecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %60 olacak. Öğle saatlerinde %49, akşam saatlerinde %69 ve gece saatlerinde %90 seviyesine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 22 Nisan Çarşamba günü yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşebilir. Rüzgar güneyli yönlerden esecek. Bu nedenle, soba ve doğal gaz kullananların dikkatli olmaları önemlidir. 23 Nisan Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14 ile 0 derece arasında değişebilir. 24 Nisan Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 18 ile 4 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Soba ve doğal gaz kullananların baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.