Sakarya Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 21 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında değişiyor. Nem oranı yüksek ve rüzgar hızı 8 km/s olarak ölçülmekte. İlerleyen günlerde de benzer soğuk hava koşulları sürecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve yağış ihtimaline karşı şemsiye bulundurmak önemli. Hava şartlarına dikkat ederek planlarınızı yapmalısınız.

Doğukan Akbayır

Sakarya'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Bu saatlerde günün en düşük sıcaklığı ölçülecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 8 dereceye ulaşacak. Ancak gün boyunca hava serin kalacak. Nem oranı %76 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 8 km/s civarında ölçülecek. Bu şartlar gün boyunca soğuk ve nemli bir hissiyat oluşturacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 2 ile 12 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü sabah erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek. 24 Ocak Cumartesi günü de yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 5 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven gibi sıcak tutan eşyalar gerekmektedir. Yağış ihtimali yüksek olduğu için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava serin ve nemli hissedilecektir. Kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı koşullarla devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almakta fayda vardır.

