Sakarya Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 22 Aralık Pazartesi 2025, hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu şekilde öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 11 derece civarı, gece ise 4 dereceye kadar düşecektir. Hissedilen sıcaklık 2 - 4 derece arasında değişkenlik gösterecek. Nem oranı %82 seviyelerinde kalacak, rüzgar hızı saatte 1.1 kilometre kadar esmesi bekleniyor. Gün doğumu 08:19, gün batımı ise 17:34 olarak hesaplanmıştır.

23 Aralık Salı günü hava genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında, gece ise 6 dereceye ulaşacak. Nem oranı %94 seviyelerinde kalacak ve rüzgar hızı sabah saatlerinde saatte 3 kilometre, gündüzde ise 5 kilometre kadar etkili olacak. Gün doğumu 08:20, gün batımı ise 17:35 olarak kaydedilmiştir.

24 Aralık Çarşamba günü hava kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak, gece ise 4 derece civarına düşecek. Nem oranı %70 seviyelerine ulaşacak. Rüzgar hızı saatte 3.1 kilometre civarında esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı ise 17:35 olarak hesaplanmıştır.

25 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gündüz ortalama sıcaklık 13 derece civarında olacak, gece ise 7 derece civarına çıkacak. Nem oranı %91 seviyelerinde kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 5 kilometre, gündüz saatlerinde ise saatte 9 kilometre kadar esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı 17:35 olarak hesaplanmıştır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava durumu çeşitli değişiklikler gösterecek. Hafif yağmurlu ve bulutlu günlerden, kısmen güneşli ve yer yer sağanakların görüleceği günlere geçiş yapılacak. Bu süreçte özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Su geçirmez ayakkabı giymeniz de faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimleri için kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde sıcak içecek tüketmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.