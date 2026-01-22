Sakarya Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü yağmurlu ve serin bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 10-11 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 3-4 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise saatte 4 km civarında seyredecek. Bu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için soğuk bir ortam yaratacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 14-15 derece arasında olacak. Hava bulutlu geçecek. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklık yine 14-15 derece dolaylarında olacak. Hava durumu bulutlu ile güneşli arasında değişiklik gösterecek. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık 17-18 dereceye kadar yükselecek. Hava bulutların ardından parlak bir gökyüzüyle güneşli olacak.

Bu dönemde özellikle 22 Ocak için hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye bulundurmalısınız. Islanmamak için bunlar yardımcı olacaktır. Soğuk havaya karşı vücudunuzu korumak iyi bir fikir. Kat kat giyinmek ve sıcak tutan giysiler tercih etmek faydalı olacak. Rüzgar hızı düşük olsa da nem oranı yüksek. Bu nedenle hava daha soğuk hissedilebilir. Uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak gününüzü konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.