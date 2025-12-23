HABER

Sakarya Hava Durumu! 23 Aralık Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Gün boyunca %70 nem oranı ve saatte 3 kilometre hızıyla rüzgar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişiklik gösterecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kat kat giyinmek, cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmak önem arz ediyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Sakarya'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı yaklaşık %70 düzeyinde. Rüzgar hızı saatte 3 kilometre civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:20, gün batımı 17:35 bekleniyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemli. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin. Bu, vücut ısınızı korur. Yüksek nem oranı nedeniyle cilt kuruluğunu önlemek adına nemlendirici kullanmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında olacak. Hava genellikle bulutlu geçecek. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 6 ile 12 derece aralığında olacak. Bu gün çok bulutlu bir hava bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü ise sıcaklık 0 ile 9 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmelisiniz. Ayrıca olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur.

hava durumu Sakarya
