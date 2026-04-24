Sakarya Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Nisan 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu genellikle güneşli. Ilıman bir hava hakim. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 ile 6 dereceye düşecek. Nem oranı gün boyunca %47 ile %97 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 3 ile 5 km/saat seviyelerinde kalacak. Gün boyunca rahat bir hava bekleniyor. Fakat akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde 25 Nisan Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7 ile 22 derece arasında seyredecek. 26 Nisan Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar 8 ile 23 derece aralığında olacak. Genellikle güneşli bir gün bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi günü hava daha serinleşecek. Sıcaklıklar 2 ile 17 derece arasında olacak ve hafif yağışlı bir hava durumu öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da iyi bir fikir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanızda yarar var.