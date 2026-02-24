Sakarya Hava Durumu! 24 Şubat Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu çok bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 5 dereceye düşecek. Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek sizi koruyacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riski vardır. Bu durumda dikkatli olmakta fayda var.

25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 8 dereceye düşecek. Gece saatleri için sıcaklık 2 derece civarında olacak. 26 Şubat Perşembe günü yağmur geçişleri öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 5 dereceye inecek. Gece sıcaklıkları ise 1 dereceye düşecek. 27 Şubat Cuma günü yer yer sağanaklar yaşanacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece olacak. Gece sıcaklıkları -1 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişiklik gösterebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek bu dönemde sizi koruyacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riski nedeniyle dikkatli olmak kalıcı bir çözümdür.