Sakarya Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu ılımandır. Hava hafif yağmurlu olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27-28 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 15-16 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 21-22 derece aralığında bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı ise %70-75 civarındadır.

Sakarya'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hafif yağmurlu koşullar sunuyor. Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 25 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklık 21-23 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 26-28 derece civarında seyredecek. Hava daha sıcak ve güneşli olacaktır. 27 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 28-34 derece arasında artacak. Hava koşulları daha sıcak olacak.

Hava durumu değişkenlik göstereceğinden, planlarınızı yaparken güncel tahminleri kontrol edin. Sıcaklıkların artacağı günlerde şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Ayrıca bol su içmeyi ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmayı ihmal etmeyin.