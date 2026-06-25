Sakarya Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe, Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 ile 32 derece arasında seyredecek. Gece ise 15 ile 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %45 ile %50 seviyelerinde. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 5 ile 6 km hızla esecek.

Sakarya'da bugünkü hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dikkatli olmak gerekiyor. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık 30 ile 32 derece arasında olacak. 27 Haziran Cumartesi günü ise 31 ile 33 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak şart. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek veya serin mekanlara gitmek akıllıca bir tercih.

Ayrıca, bol su içmeyi unutmamak önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler seçmek de faydalı olacaktır. Sakarya'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun ama dikkatli olunmalı.