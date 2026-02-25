Sakarya Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Hava genellikle bulutlu olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklık 8 derece civarında. Gece ise 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Su geçirmez ayakkabılar giymek gerekir. Bu, kayma riskini azaltacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Şubat Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece olacak. Gece ise 1 derece civarında seyredecek. 27 Şubat Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 5 derece, gece 2 derece olacak. 28 Şubat Cumartesi günü hava bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklık 8 derece, gece 0 derece civarında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir.

Sakarya'da hava durumu, yağışlı günlerde ulaşım ve günlük aktiviteleri etkileyebilir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemli. Planlarınızı hava durumuna göre yapmalısınız. Bu, olası olumsuzlukları en aza indirecektir.