Sakarya Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

25 Temmuz 2026 Cumartesi günü Sakarya'da hava durumu şiddetli sağanak yağışlarla başlayacak. Sıcaklık 21 derece civarında olacak. Bu durum özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacaklar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 21-22 derece arasında seyredecek. Yağışların etkisi devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14-15 dereceye düşecek. Bu da serin bir akşam geçireceğimizi gösteriyor.

26 Temmuz Pazar günü 28 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi ise sıcaklıklar 34 dereceye yükselecek. Bu gün oldukça sıcak olacak. 28 Temmuz Salı günü hava 32 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz.

Sıcaklık artışlarıyla birlikte, öğle ve öğleden sonra dışarıda olacakların bol su içmeleri önemli. Güneş ışınlarından korunmaları da gerekiyor. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak, daha rahat bir deneyim sunacaktır.

Sakarya'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Şiddetli sağanak yağışlarla başlayacak. Sonraki günlerde sıcaklıklar artacak. Daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığımızı koruyacak ve dışarıda geçireceğimiz zamanı keyifli hale getirecektir.