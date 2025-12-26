HABER

Sakarya Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 8°C, akşam ise 6°C'ye düşecek. Kuzeydoğudan esen rüzgarın hızı saatte 10 km olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşerek 27 Aralık Cumartesi günü 5°C, 28 Aralık Pazar günü ise 7°C’ye inecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, yağmurluk ve şemsiye bulundurmak sağlık açısından önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, Sakarya'da hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8°C civarında. Akşam saatlerinde ise 6°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 10 km olacak. Nem oranı %76 seviyelerinde yer alacak. Gün doğumu 08:21, gün batımı ise 17:35'tir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 27 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 5°C civarına düşecek. Hafif yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü gündüz saatlerinde sıcaklık 7°C civarında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmalısınız. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmeye özen gösterin. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu şekilde Sakarya'daki hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

