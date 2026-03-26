Sakarya Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mart 2026 Perşembe, Sakarya'da hava durumu ılıman ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 1 ile 4 derece arasında düşmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %57 ile %94 arasında değişecek. Rüzgar ise saatte 16 ile 34 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Mart Cuma günü sıcaklıkların 22 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Hafif yağışların görülmesi de bekleniyor. 28 ve 29 Mart tarihlerinde yağmur geçişleri olacağı düşünülüyor. Sıcaklıklar 13 ile 17 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceğinden kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor.