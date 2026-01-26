Sakarya Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Ocak Pazartesi 2026, Sakarya’da hava durumu ılımandır. Hava bulutlu. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında. Rüzgar hızı ise 8.4 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:13’tür. Gün batımı ise 18:08 olarak hesaplanmıştır. Sakarya’da bugün ılıman ve bulutlu bir gün beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 27 Ocak Salı günü sıcaklıkların 18 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. 28 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında değişecektir. Bu süreçte yağış beklenmiyor. Ancak hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini akılda tutmak önemlidir.

Sakarya’da bu dönemde hava durumu genellikle ılımandır. Yağışsız bir dönem geçirmekteyiz. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zamandayız. Dışarıda vakit geçirmek için şartlar elverişli. Fakat hava koşullarının ani değişim gösterebileceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken, hava durumunu güncel olarak kontrol etmeniz yararlı olacaktır.