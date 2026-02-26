HABER

Sakarya Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 26 Şubat 2026 günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında değişirken, yağmur geçişleri bekleniyor. Nem oranı %80 civarında olacak ve saatte 11 kilometre hızında rüzgar esmesi öngörülüyor. Dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye bulundurması önem taşırken, kat kat giyinmek de gerekecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek ve sağanak yağışlar görülebilir.

Seray Yalçın

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe, Sakarya'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında seyreder. Yağmur geçişleri bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %80 olacak. Rüzgar hızı saatte 11 kilometreye ulaşacak. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 27 Şubat Cuma günü, sıcaklık 3 ile 6 derece arasında kalacak. Yer yer sağanaklar görülecek. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 2 ile 7 derece arasında değişecek. Hava çok bulutlu olacak. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekecek.

Dışarıda vakit geçirecekler, uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riski vardır. Hava koşullarındaki değişiklikler nedeniyle planlarınızı yaparken esnek olmalısınız.

