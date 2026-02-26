Sakarya Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe, Sakarya'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında seyreder. Yağmur geçişleri bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %80 olacak. Rüzgar hızı saatte 11 kilometreye ulaşacak. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 27 Şubat Cuma günü, sıcaklık 3 ile 6 derece arasında kalacak. Yer yer sağanaklar görülecek. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 2 ile 7 derece arasında değişecek. Hava çok bulutlu olacak. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekecek.

Dışarıda vakit geçirecekler, uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Islak zeminlerde kayma riski vardır. Hava koşullarındaki değişiklikler nedeniyle planlarınızı yaparken esnek olmalısınız.