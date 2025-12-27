HABER

Sakarya Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü soğuk ve yağışlı hava koşulları hüküm sürecek. Sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişirken, yer yer sağanak yağışlar görülecek. Yüksek nem oranı ve saatte 10 km rüzgar ile gün boyunca dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmeli. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek; kar yağışları ve ılıman günler bekleniyor. Hava koşullarını takip etmek önemli.

Taner Şahin

Sakarya'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 10 km/s civarında olacak. Gün doğumu saat 08:21'de, gün batımı ise 17:38'de gerçekleşecek.

Bugünkü hava durumu, Sakarya'da soğuk ve yağışlı koşulları gösteriyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmeli. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı hava nedeniyle yolda kayma riski vardır. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 28 Aralık Pazar günü hafif sağanak kar yağışı bekleniyor. 29 Aralık Pazartesi günü kar yağışı olacak. 30 Aralık Salı günü ise daha ılıman koşullar öngörülüyor. Bu günlerde sıcaklık 0 ile 9 derece arasında değişecek. Kar yağışlı günlerde ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Yolculuk planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Sakarya'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları farklılık gösterecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken gerekli önlemleri almalısınız.

