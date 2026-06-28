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Sakarya Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklık 28 ile 29 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 düzeyinde, rüzgar hızı ise 5 ile 6 km/saat arasında ölçülecek. Yağış beklenmediği için açık havada zaman geçirmek keyifli olabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artarak devam edecek, bu durumda dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor.

Sakarya Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Sakarya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Sakarya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklığın 28 ile 29 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %60 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 5 ile 6 km/saat arasında ölçülecek. Yağış olasılığı ise %0. Yani, gün içerisinde herhangi bir yağış beklenmiyor.

Sakarya'da bugünkü hava durumu, açık ve güneşli bir gün için ideal. Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların 28 ile 29 derece civarında olacağı öngörülüyor. Hissedilen sıcaklığın 30 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli geçecek. 29 Haziran Pazartesi günü, sıcaklığın 31 ile 32 derece arasında olması bekleniyor. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklıklar 32 ile 34 dereceye yükselebilir. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 36 ile 37 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılabilir. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Sakarya'da 28 Haziran Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alarak sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmaları önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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