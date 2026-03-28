Sakarya Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 28 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 14 - 15 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 - 10 dereceye düşecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Uygun giyinmeyi de unutmamalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 29 Mart Pazar günü yağmur devam edecek. Sıcaklıkların 13 - 14 derecelerde olacağı tahmin ediliyor. 30 Mart Pazartesi günü bulutlar arasında güneşin çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların 12 - 13 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. 31 Mart Salı günü ise daha sıcak bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 - 19 dereceye ulaşabilir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Uygun kıyafetleri seçmek sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Sürüşlerde hız limitlerine uymak güvenliğiniz açısından önem taşır.