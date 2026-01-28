Sakarya Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 - 7 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 15 - 16 dereceye kadar yükselecek. Hava bulutlu kalacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 6 - 7 dereceye düşecek. Hava daha da bulutlanacak. Nem oranı %60 - %80 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 10 - 15 kilometre civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenliğini sürdürecek. 29 Ocak Perşembe günü, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11 - 18 derece arasında olacak. 30 Ocak Cuma günü, sağanak yağışlı bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar 10.5 - 18.6 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 7.6 - 11.5 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Özellikle 28 ve 29 Ocak tarihlerinde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmaları önerilir. 30 Ocak'ta daha sıcak ve yağışlı bir hava olacak. Buna uygun hazırlık yapmanızda fayda var. Sakarya'da hava durumu kış aylarında hızlı değişiklikler gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yaparsanız, olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz.