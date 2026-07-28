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Sakarya Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 28 Temmuz'da hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 31 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. 29 Temmuz'da sıcaklık 12 ile 30 derece, 30 Temmuz'da ise 14 ile 28 derece arasında olacak. Güneşli gökyüzü 31 Temmuz'da da devam edecek. Hava koşullarına uygun kıyafet seçimi ve yanınıza şemsiye almak önem taşıyor. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda var.

Sakarya Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Sakarya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

28 Temmuz 2026 Salı, Sakarya'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 18 ile 31 derece arasında değişecek. Günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bugünkü hava durumu sabah güneşli, öğleden sonra ise yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 12 ile 30 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 14 ile 28 derece arasında olacak. Hava güneşli geçecek. 31 Temmuz Cuma günü ise sıcaklıklar 15 ile 29 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak.

Sakarya'da hava durumu değişken olduğundan, hazırlıklı olmak önemlidir. 28 Temmuz'da yağışlı hava koşullarına dikkat edilmelidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almalısınız. Ani yağışlara karşı korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun kıyafetler seçmek faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabilleşecek. Ancak hava koşullarını takip etmek önemlidir. Yapılacak planlarınızı buna göre düzenlemek gerekir. Böylece günlük aktiviteleriniz aksamadan devam eder.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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