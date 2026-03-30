Sakarya Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 30 Mart Pazartesi günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 7 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselebilir. Bu saatlerde hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 7 dereceye düşecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6 derece civarına inecek. Hava, hafif yağışlı bir atmosferde kalacak. Rüzgar hızı gün boyunca 9 ile 14 kilometre/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %73 ile %85 arasında olacak.

31 Mart Salı günü Sakarya'da hava daha sıcak geçecek. Sıcaklıklar 19 derece civarına ulaşacak. 1 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları yine 19 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 2 Nisan Perşembe günü ise sıcaklıklar 17 derece civarına düşecek. Sağanak yağışlar etkili olacak.

Sakarya'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. 30 Mart Pazartesi günü dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları düşük olacağı için kat kat giyinmekte yarar var. Rüzgarın etkili olacağı düşünüldüğünde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacaktır. Bu saatlerde daha kalın giysiler giymeniz önerilir. Nem oranı yüksek olacağından su geçirmez ayakkabılar kullanmak iyi bir seçim olacaktır. Bu önlemler gün boyunca rahat ve sağlıklı vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.