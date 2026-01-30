HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 30 Ocak 2026 Cuma günü, yağmurlu bir hava durumu bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 15 derece civarında, gece ise 6 derece seviyelerinde olacak. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı, dışarıya çıkarken su geçirmez mont ve ayakkabı kullanmanın önemini artırıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürerken, uygun giysiler ve dikkatli bir sürüş önem taşıyor. Sağlığınızı korumak için tedbir almayı unutmayın.

Sakarya Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Sakarya hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Sakarya'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 15 derece civarında, gece ise 6 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %61 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre civarında olacak. Gün doğumu saati 08:10, gün batımı saati ise 18:12 olarak tahmin ediliyor.

Bugün Sakarya'da serin bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu için kat kat giyinmek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde yağmurlu olacak. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklığın 12 derece civarında, gece ise 6 derece civarında olması bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü 10 derece, gece 5 derece öngörülüyor. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 9 derece, gece 2 derece olması tahmin ediliyor.

Yağmurlu ve serin hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve ayakkabılar giyilmelidir. Yağmurlu havalarda trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak da önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde yağmurlu ve serin hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve önlemler almak sağlık açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
İş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varİş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.