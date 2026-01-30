Sakarya Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 15 derece civarında, gece ise 6 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %61 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre civarında olacak. Gün doğumu saati 08:10, gün batımı saati ise 18:12 olarak tahmin ediliyor.

Bugün Sakarya'da serin bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu için kat kat giyinmek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde yağmurlu olacak. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklığın 12 derece civarında, gece ise 6 derece civarında olması bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü 10 derece, gece 5 derece öngörülüyor. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 9 derece, gece 2 derece olması tahmin ediliyor.

Yağmurlu ve serin hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve ayakkabılar giyilmelidir. Yağmurlu havalarda trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak da önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde yağmurlu ve serin hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve önlemler almak sağlık açısından önemlidir.