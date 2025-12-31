HABER

Sakarya Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 31 Aralık 2025 tarihi hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Yılın son gününde sıcaklıkların 5 ile 10 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Gün içinde hafif kar sağanağı görülecek. Akşam sıcaklıkların 2 ile 4 dereceye düşeceği, rüzgarın 13 ile 14 km/saat arasında eseceği belirtiliyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacak.

Doğukan Akbayır

Sakarya’da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Yılın son gününde hava sıcaklıkları 5 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Gün içinde hafif kar sağanağı görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 13 ile 14 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu 07:10, gün batımı ise 18:16 olarak tahmin ediliyor.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz gerekiyor. Aksi takdirde, üşüme riski artacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca hava koşulları ani değişiklik gösterebilir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmakta yarar var. Havanın soğuk ve yağışlı olacağını aklınızda bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hafif kar sağanağı bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü hafif çiseleyen yağmur düşecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü ise hafif kar yağışı olacak. Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında değişecek. Bu süreçte soğuk hava etkisini sürdürecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önemli. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Yanınızda şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Hava koşullarındaki ani değişiklikleri göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda yarar var. Soğuk ve yağışlı havaya hazırlıklı olmalısınız.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger'in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

