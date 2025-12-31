Sakarya Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya’da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Yılın son gününde hava sıcaklıkları 5 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Gün içinde hafif kar sağanağı görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 13 ile 14 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu 07:10, gün batımı ise 18:16 olarak tahmin ediliyor.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz gerekiyor. Aksi takdirde, üşüme riski artacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca hava koşulları ani değişiklik gösterebilir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmakta yarar var. Havanın soğuk ve yağışlı olacağını aklınızda bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hafif kar sağanağı bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü hafif çiseleyen yağmur düşecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü ise hafif kar yağışı olacak. Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında değişecek. Bu süreçte soğuk hava etkisini sürdürecek.

