19 yaşındaki sürücü 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza gece saatlerinde kent merkezi Güneykent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan S.G. (19), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların bir haftalık yoğun bakım müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.G’nin cenazesi, Ali Çam Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA