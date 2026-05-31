Sakarya Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Mayıs 2026 Pazar. Sakarya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 27 derece civarında. Rüzgar hafif esintilerle 3 km/s kadar esecek. Nem oranı ise %47 civarında kalacak. Genel olarak, rahat bir hava koşulu sunuluyor.

Gün doğumu saat 05:30'da olacak. Gün batımı ise 20:22'de gerçekleşecek. Bu uzun gün ışığı süresi, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Haziran Pazartesi, hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. 2 Haziran Salı günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. O günde sıcaklık 30 derece olacak. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacak.

Bugün hava koşulları uygun. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün. Ancak, özellikle 2 Haziran'daki gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu tür hava koşullarında etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmak önemlidir. Uygun tedbirler alarak olumsuzlukları önleyebilirsiniz.

