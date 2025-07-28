Sakarya Hendek’teki orman yangınının sebebi belli oldu

Yangın, dün Güldibi Mahallesi’nde meydana geldi. 2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve çok sayıda destek aracı ile müdahale edilerek söndürülen yangında 5 hektarlık orman ve fındıklık alan zarar gördü. Yangının S.K. (78) ve Ş.B. (43) tarafından fındık bahçesinde kullanılan mekanik tüplü hayvan kaçırıcıdan kaynaklandığı tespit edildi. S.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, Ş.B. hakkında ise farik mümeyyiz raporu sonrasında yargılama sürecinin başlayacağı öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır