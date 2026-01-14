Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında yangın

Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında yangın çıktı.
14.01.2026 16:52
+
Yorum Yap
+
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi’ndeki hastane şantiyesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum