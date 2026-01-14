HABER

Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında yangın

Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında yangın çıktı.

Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında yangın

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi’ndeki hastane şantiyesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
