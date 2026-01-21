HABER

Sakarya TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Ankara istikameti Uzunkum mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya TEM Otoyolu nda feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı 1

FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya TEM Otoyolu nda feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı 2

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatılırken, ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya TEM Otoyolu nda feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
