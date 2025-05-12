Sakarya'da 4 araçlı zincirleme kaza; 2 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde meydana geldi. Pamukova'dan Adapazarı istikametine giden TIR, iddiaya göre ani fren yapan A.O.A.'nın kullandığı TIR'a çarptı. Ardından kazaya TIR ile minibüs karıştı.

Kazada 2 TIR şoförü yaralanırken, ihbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, 4 araçta hasar oluştu. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır