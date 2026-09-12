Sakarya’da Halk Eğitim Merkezi öğrencileri bu kursla hayallerine kavuştu

2025-2026 eğitim-öğretim döneminde Erenler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen resim kursuna katılan kursiyerler, aylar süren yoğun çalışma temposu ve verilen eğitimlerin ardından yetenek sınavlarına girdi. Çizilen yüzlerce desen ve teknik eğitimlerin sonunda öğrenciler, hayallerindeki lise ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine adım attı.

Kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik eden Erenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Çakır, "Kursiyerlerimize ve bu süreçte onlara rehberlik eden, emeklerini esirgemeyen öğretmenimiz Bedri Alper’i tebrik ediyorum. Sanat da büyüyen üreten ve başaran bir toplumun erenler halk eğitimi merkezi olarak her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır