Sakarya’da Karadeniz rüzgarı: Yüzlerce kişi horon teperek coştu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bu sene dördüncüsü düzenlenen Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali’nde yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra yüzlerce kişi kol kola girerek horon tepti.

Hendek Karadeniz Havalisi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali Akova Barış Stadı’nda gerçekleşti. 3 gün süren festivalde yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra yöresel şarkıcılarda sahne aldı. Kemençe, davul ve zurna eşliğinde katılımcılar doyasıya eğlenirken yüzlerce vatandaş, kol kola girip horon tepti. Festivale katılımın yoğun olduğunu belirten Karadeniz Havalisi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Çetinkala, "Festivalimizin dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu festival, insanları bir araya getirdiğimiz, kültürümüzü yaşattığımız bir festival. Burada 70 adet stant ve 21 sanatçı var, çocuklarımız için ücretsiz oyun gruplarının olduğu bu alanda vatandaşlara hizmet sunuyoruz" dedi.

