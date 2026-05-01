Sakarya’da karaya oturan gemideki 8 personel kurulan halat sistemiyle kurtarılıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "NINOVA" isimli kuru yük gemisindeki 8 mürettebatı kurtarmak için kıyıdan gemiye roket aracılığıyla halat fırlatıldı. Gemiye ulaşan ekipler, kurulan hat vasıtasıyla personeli karaya çıkartacak.

Sakarya’da karaya oturan gemideki 8 personel kurulan halat sistemiyle kurtarılıyor

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Karasu açıklarında seyreden Kamerun uyruklu "NINOVA" isimli kuru yük gemisi, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kontrolden çıkan gemi, bir süre sonra sahile yakın bir noktada karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, fırtına, dev dalgalar ve zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle denizden gemiye yaklaşmanın riskli olması üzerine alternatif kurtarma planını devreye soktu. Ekipler tarafından karadan gemiye roket aracılığıyla halat fırlatıldı. Fırlatılan ipin gemiye başarılı şekilde ulaşmasının ardından deniz üzerinden kıyıya bağlanan tahliye hattı oluşturuldu. Gemide mahsur kalan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 8 personelin kurulan halat sistemiyle deniz üzerinden karaya alınacağı bildirildi. Toplam 83 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip gemiyi ve personeli kurtarma çalışmaları, olumsuz hava şartları altında ekiplerin koordinasyonunda titizlikle sürdürülüyor.

Sakarya’da karaya oturan gemideki 8 personel kurulan halat sistemiyle kurtarılıyor 1

Sakarya’da karaya oturan gemideki 8 personel kurulan halat sistemiyle kurtarılıyor 2

Sakarya’da karaya oturan gemideki 8 personel kurulan halat sistemiyle kurtarılıyor 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

